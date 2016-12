Maioria das armas são compradas por países em desenvolvimento

Segundo a autora do estudo, Catherine A. Theohary, especialista em segurança nacional, muitos países reduziram em 2015 as suas compras de armas e outros optaram por utilizar fundo para atualizar o seu sistema de armamento.

Cerca de 82% das armas comercializadas no mundo em 2015 foram compradas por países em desenvolvimento e o maior vendedor foram os Estados Unidos da América, segunda uma investigação do Congresso norte-americana.O relatório, divulgado pelo "The New York Times", indica que em 2015 foram vendidas em todo o mundo 79.857 milhões de dólares (75 mil milhões de euros) de armas.Os maiores vendedores de armas foram os Estados Unidos, seguidos da França e da Rússia, enquanto os maiores compradores de armas foram o Qatar, Egito e a Arábia Saudita.