Maioria dos brasileiros não aprova Temer

Quando assumiu a presidência interinamente, em maio de 2016, quando Dilma estava afastada temporariamente, Michel Temer surgiu com 14% de aprovação popular. Em dezembro passado, porém, o número já tinha baixado para 13%.Quando se pergunta aos brasileiros sobre o estilo de governação do presidente, a desaprovação é ainda maior: 77%. Na origem destes resultados estão os números negativos da economia do país, como o desemprego, o custo de vida e o aumento dos impostos, que desmentem a afirmação de Temer de que o Brasil vive uma franca recuperação.No entanto, Temer mostra-se indiferente ao facto de não gostarem dele e diz que vai fazer as reformas que considera essenciais.