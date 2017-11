Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 100 empregados da AP questionam administração sobre assédio sexual

Administração da agência não esclareceu se alguém se tinha queixado sobre Oreskes.

Mais de 100 empregados da agência noticiosa Associated Press questionaram na sexta-feira a administração, perguntando se tinha sido apresentada alguma queixa por assédio sexual contra um antigo executivo, Michael Oreskes, enquanto trabalhou na empresa.



Oreskes, que trabalhou na AP entre 2008 e 2015, foi demitido esta semana da chefia da Rádio Nacional Pública (NPR, na sigla em Inglês), depois de relatos sobre comportamento impróprio quando trabalhou The New York Times na década de 1990 e, mais tarde, na NPR.



A administração da AP não esclareceu se alguém se tinha queixado sobre Oreskes na agência.



Jessica Bruce, uma vice-presidente sénior, afirmou que "não tinha havido acordos escritos, pagamentos ou decisões de qualquer tipo" feitos com quem quer que fosse relacionado com este tipo de comportamento.



A solicitação feita por 116 trabalhadores acontece quando a editora executiva da AP, Sally Buzbee, dirigiu uma carta aos funcionários do grupo noticioso em todo o mundo lembrando-lhes os passos que podem dar se se sentirem assediados ou intimidados.



Entretanto, o presidente e presidente-executivo (CEO) da NPR, Jarl Mohn, manteve uma reunião com os empregados da rede radiofónica na sexta-feira para discutir o assunto. Mohn pediu desculpas, afirmando que deveria ter agido mais depressa.



Oreskes foi envolvido na série de notícias sobre comportamentos indevidos, depois das revelações sobre alegados ataques sexuais de uma importante figura de Hollywood, Harvey Weinstein.



O veterano dirigente de meios de comunicação demitiu-se da NPR a pedido de Mohn, depois de uma notícia do Washington Post sobre duas mulheres que garantiram que ele as tinha beijado repentinamente, enquanto discutiam as suas candidaturas a empregos nos anos 1990.



Na altura, Oreskes era chefe do escritório do The New York Times em Washington. Depois da história inicial do Washington Post acerca das acusações, as queixas de duas empregadas da NPR vieram à luz do dia, relatando as vezes que ele as tinha feito sentir desconfortáveis.



A reunião da NPR foi precedida por um comunicado de Mohn para os seus colaboradores afirmando que a empresa tinha contratado uma empresa de advogados para rever a gestão das queixas sobre Oreskes.



"Deixei-vos em baixo", afirmou Mohn, acrescentando: "Eu deveria ter agido mais depressa e mais decisivamente".



Ao demitir-se, Oreskes apresentou desculpas às pessoas que tinha magoado e afirmou que o seu comportamento era errado e indesculpável.



Apesar das queixas sobre o comportamento de Oreskes no The Times e na NPR terem sido divulgados, não foi divulgada qualquer notícia relacionada com a sua permanência na AP.