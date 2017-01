Mais de 125 mil pessoas fugiram de Mossul desde outubro

A ofensiva para recuperar aquele que é o último bastião do grupo extremista Daesh no Iraque foi lançada a 17 de outubro. Na semana passada, depois de um período de alguma acalmia, as forças governamentais lançaram novo assalto no leste da cidade, onde se registam intensos combates.Um comandante da unidade de elite antiterrorista que tem protagonizado o grosso dos combates dentro da cidade afirmou no domingo que as forças iraquianas controlam nesta altura mais de 60% da metade leste de Mossul.Jornalistas na zona viram centenas de civis fugindo dos combates, a pé, nos últimos dias.Mais de 3,3 milhões de pessoas estão deslocadas no Iraque e, no total, 10 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária, segundo a ONU.Responsáveis admitem que pode demorar meses até as forças iraquianas assumirem o controlo total sobre Mossul, a segunda maior cidade do país, onde permanecem centenas de milhares de civis.