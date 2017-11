Mais de 170 bombeiros combatem fogo em bairro de luxo em nova Iorque

Combate ao fogo em edifício de seis andares em Upper Manhattan dificultado pelo vento. Não há, para já registo de feridos.

22:29

Um fogo de grandes dimensões deflagrou esta sexta-feira num edifício de seis andares em Upper Manhattan um dos bairros mais luxuosos de Nova Iorque. As chamas estão a ser combatidas por mais de 170 bombeiros, de acordo com os meios de comunicação locais.

As chamas começaram no último piso do edifício, que tem apartamentos do segundo ao sexto piso e lojas no primeiro. O alerta foi dado pelas 15h15 locais (20h15 de Lisboa). O prédio em questão fica em Hamilton Heights, entre a Broadway e a rua West 144th.

Segundo as última informações, pelas 17h00 (22h00 de Lisboa), o fogo estava dado como controlado. Não há, para já registo de feridos, apesar do grande aparato gerado junto ao local do incêndio.