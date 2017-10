Mais de 200 bombeiros combatem incêndios no noroeste de Itália

As chamas, atiçadas pelos fortes ventos, aproximaram-se das habitações.

Mais de 200 bombeiros combatiam, na noite de domingo, mais de uma dezena de incêndios florestais que obrigaram à retirada de centenas de pessoas nas regiões italianas de Piemonte e Lombardia, anunciaram os serviços de emergência.



A zona mais atingida é o Vale de Susa, onde as chamas, atiçadas pelos fortes ventos, se aproximaram das habitações.



Duas centenas de idosos foram retirados de um lar na noite de domingo e um troço da autoestrada, que liga ao túnel transfronteiriço de Fréjus, foi fechado ao trânsito.



Segundo os meios de comunicação italianos, as mais recentes retiradas elevam para mil o número de pessoas que foram obrigadas a deixar as suas casas devido aos incêndios que lavram na região há mais de uma semana, de acordo com a agência noticiosa France Presse (AFP).



A Grécia e Croácia enviaram, cada um, dois aviões Canadair para ajudar a combater as chamas, mas as fortes rajadas de vento e o fumo impediram, por algumas vezes, no domingo, o recurso a meios aéreos.



Segundo o principal sindicato agrícola italiano, Coldiretti, estes incêndios elevaram para 140 mil hectares a área de florestas queimada em Itália desde o início do ano, o triplo em relação a 2016, devido à seca que reina na península.



Após meses com níveis de precipitação largamente inferiores ao normal, em particular no norte, outubro revelou-se catastrófico: segundo uma análise dos dados das primeiras três semanas do mês, a Lombardia registou um défice de precipitação de 67% e Piemonte de 98%, de acordo com o Coldiretti.



As cinzas provocadas pelos incêndios mantêm Turim sob denso nevoeiro, uma semana depois de um 'pico' de 'smog': a concentração de partículas finas excedeu o limiar de 50 microgramas por metro cúbico em todas as estações de monitorização, mas tal não foi suficiente para impedir a realização da maratona que decorreu na manhã de domingo.