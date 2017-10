Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 200 desaparecidos na Califórnia

Presidente dos Estados Unidos declara situação de desastre.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:25

O balanço de vítimas mortais de 17 fogos florestais que estão a devastar o norte da Califórnia pode superar as centenas.



Os incêndios já arrasaram mais de duas mil casas e outras estruturas e no condado de Sonoma há registo de 240 pessoas desaparecidas.



A gravidade da situação, que já forçou as autoridades a retirarem 25 mil pessoas de áreas ameaçadas em sete condados, levou ontem o presidente dos EUA, Donald Trump, a aprovar uma declaração de situação de desastre que vai permitir à Agência Federal de Controlo de Emergências (Fema) a mobilização de meios adicionais.



A situação mais grave vive-se na região vinícola a norte de São Francisco, onde os fogos já consumiram mais de 29 mil hectares de floresta e arrasaram bairros inteiros em Santa Rosa.



A localização de desaparecidos está a ser dificultada pelo facto de os incêndios terem afetado as comunicações por telemóvel e internet.