Mais de 200 manifestantes detidos em Moscovo

Os manifestantes foram interpelados um a um, perto do Kremlin, pelos polícias, alguns dos quais usando capacetes e coletes à prova de bala.

Por Lusa | 11:52

A polícia russa deteve este domingo mais de 200 ativistas que se encontravam concentrados no centro de Moscovo para uma manifestação, não autorizada, contra o Presidente Vladimir Putin, noticiou a agência de notícias oficial TASS.



"O número de pessoas detidas é superior a 200", declarou uma fonte policial, citada pela TASS, após a interpelação de um grupo da oposição interditado perto do Kremlin.



O opositor Viatcheslav Maltsev, que foi candidato nas eleições legislativas em 2016 e mantém um canal político muito visto no Youtub, apelou para uma manifestação hoje através da Rússia por uma "revolução do povo" e pelo fim imediato do poder de Vladimir Putin.



Segundo a ONG russa OVD-Info, especializada em monitorizar detenções, 212 pessoas foram presas em Moscovo e 25 noutras cinco cidades do país.



De acordo com a TASS, algumas pessoas detidas estavam na posse de facas, soqueiras e armas capazes de disparar balas de borracha.



Os manifestantes foram interpelados um a um, perto do Kremlin, pelos polícias, alguns dos quais usando capacetes e coletes à prova de bala, constatou um fotógrafo da AFP.



Um jornalista da rádio Echo de Moscovo, Andrei Yezhov, escreveu no Twitter que foi detido e publicou um vídeo mostrando o interior de uma carrinha da polícia, especificando que a maioria dos detidos tem cerca de 20 anos de idade.



Viatcheslav Maltsev fugiu para Paris depois de um tribunal de Moscovo ter emitido um mandado de detenção por alegadamente apelar a atividades extremistas.



O seu movimento, Artpodgotovka, foi proibido pela justiça em outubro.