Incêndio em festival de música em Barcelona obriga à retirada de 22 mil pessoas

Fogo deflagrou no palco do Tomorrowland.

00:02

"Tomorrowland pegando fogo" achei que ia ver um vídeo do festival bombando mas é estrutura pegando fogo mesmo

Palco onde @steveaoki tocaria pic.twitter.com/65AFOD4TDr — Iago Lima (@iagulima) 29 de julho de 2017

Mais de 22 mil pessoas foram hoje retiradas do recinto do festival Tomorrowland, em Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, por causa de um incêndio que deflagrou num palco.De acordo com a agência de notícias espanhola Efe, o incêndio deflagrou já de noite no palco principal do festival de música eletrónica pouco depois de ter ocorrido um espectáculo pirotécnico.Nas redes sociais, a organização do festival apenas afirma que o palco sofreu um incêndio por causa de uma avaria técnica.O incêndio foi dado como extinto cerca das 23:00, numa noite em que estavam previstas ainda atuações de Afrojack e Steve Aoki.Os concertos foram cancelados e a Protecção Civil Espanhola diz que não há feridos entre as 22.143 pessoas retiradas do recinto.O festival de música eletrónica Tomorrowland, em Santa Coloma de Gramenet, é uma réplica de um festival belga, acolhendo atuações ao vivo e outras retransmitidas do evento na Bélgica.