Mais de 29 mil pessoas afetadas por surto de febre aftosa humana no Japão

Doença causada por um vírus é altamente contagiosa.

08:10

Mais de 29 mil pessoas foram afetadas no Japão, desde o final de junho, por um surto de febre aftosa, indicou esta quarta-feira um porta-voz do instituto de doenças infeciosas japonês.



Entre 3 e 9 de julho, foram detetados 18.100 novos casos da doença em três mil centros médicos japoneses, mais sete mil do que na semana anterior, disse um porta-voz, referindo os mais recentes dados disponíveis.



Especialistas advertiram já que este surto poderá alcançar os níveis de 2011, quando foi registada a maior incidência desta doença numa década.



As prefeituras japonesas mais atingidas são as de Tottoti (oeste), Miyazaki (sul), Shiga (centro) e Kochi (sul).



A febre aftosa humana, também conhecida como a doença das mãos, pés e boca, é uma doença altamente contagiosa, causada por um vírus, e carateriza-se por erupções cutâneas naquelas três partes do corpo. A maioria dos afetados tem entre um e dois anos de idade.



Não existe uma vacina ou tratamento específico.