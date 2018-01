Mais de 30 mortos em ataques nas últimas 24 horas no Mali

ONU deu dois meses aos signatários do acordo de paz de 2015 para manifestarem o seu compromisso.

Por Lusa | 18:01

Mais de 30 pessoas, na maioria civis, foram mortas em ataques no Mali nas últimas 24 horas, numa altura em que a ONU deu dois meses aos signatários do acordo de paz de 2015 para manifestarem o seu compromisso.

A situação parece estar a agravar-se em particular no centro do Mali, junto às fronteiras do Burkina Faso e Níger, uma zona onde se concentram as primeiras operações da força conjunta do G5 Sahel, organização regional que integra estes três países, a Mauritânia e o Chade.

Esta quinta-feira, 25 civis, incluindo mulheres e crianças, foram mortos na explosão de uma mina à passagem do seu veículo, proveniente do Burkina Faso e que se dirigia ao mercado semanal de Boni, no centro do Mali, refere um último balanço.

Um responsável local afirmou que o veículo acionou uma mina a cerca de 10 quilómetros de Boni e que "ficou partido em dois" após a explosão.

Um responsável pelas forças de segurança malianas, citado pela agência noticiosa France-Presse, acusou "os terroristas que utilizam estas minas paria semear o terror".

Em 06 de novembro, cinco civis foram mortos quando o autocarro em os conduzia para uma feira semanal perto de Ansongo foi destruído por uma mina.

Em paralelo, o exército do Mali anunciou esta quinta-feira que matou cinco rebeldes e sofreu duas mortes em dois alegados ataques jihadistas no centro do país.

Um outro ataque, que segundo o exército não provocou vítimas, ocorreu no setor onde 33 polícias malianos desertaram na semana passada para se dirigirem à capital Bamako, onde foram detidos e intimados a comparecer perante um conselho de disciplina.

Num outro sinal de fricções no exército do Mali, um sargento foi preso esta semana no centro do país e transferido para Bamako, por ter publicado um vídeo no qual criticava a hierarquia militar e o governo do país.

Por sua vez, dois funcionários de alfândega malianos foram mortos na quarta-feira, cerca de 200 quilómetros a norte de Bamako.

Ainda na quarta-feira, o Conselho de Segurança da ONU exortou os signatários do acordo de paz de 2015 (governo e grupos armados) a retomarem a sua aplicação, sob pena de sanções.

Zonas inteiras do país continuam a escapar ao controlo das forças malianas e estrangeiras, regularmente visadas por ataques, apesar da assinatura do acordo, destinado a isolar em definitivo os ‘jihadistas’, mas cuja aplicação regista sucessivos atrasos.

No seu último relatório trimestral sobre este país do Sahel, o secretário-geral da ONU, António Guterres, considera a situação "extremamente preocupante" no norte e no centro, "em especial nas regiões de Mopti e de Ségou".

Nestas regiões, sublinha, ocorreram mais ataques terroristas ou ligados ao terrorismo do que no conjunto das outras cinco regiões do norte do Mali.

O norte do Mali foi tomado de assalto em março-abril de 2012 por grupos jihadistas ligados à Al-Qaeda.

Estes grupos foram atacados e perseguidos numa operação militar lançada em janeiro de 2013, por iniciativa da França. Esta operação ainda decorre.

Várias dezenas de militares portugueses – na sua maioria da Força Aérea – estão estacionados no Mali, no âmbito de operações das Nações Unidas e da União Europeia.

Os grupos jihadistas tem estado particularmente ativos no centro do Mali nos últimos meses, e este fenómeno está a alastrar aos países vizinhos, em particular no Burkina Faso e Níger.