Mais de 500 armas na posse de presos em Alcaçuz

Uma revista feita ontem em duas das cinco alas da Penitenciária de Alcaçuz, nordeste do Brasil – onde 1200 reclusos estão amotinados desde o dia 14, quando outros 26 foram executados por rivais –, e encontrou centenas de armas feitas pelos presos. Na cadeia, duas fações rivais estão em confronto diário desde o massacre.Segundo o governo do Rio Grande do Norte, onde fica Alcaçuz, além de um revólver e munições, foram apreendidas mais de 500 facas e lanças, algumas com a altura de um homem, feitas com as grades das celas. Também foi apreendida droga e muitos telemóveis.A prisão, que não tem grades desde um motim em 2015, é controlada pelos presos e a revista só foi possível com a chegada de uma força especial de guardas. Nos próximos dias serão revistadas as outras alas, dominadas por uma fação rival, separada da primeira por um muro de contentores no pátio.