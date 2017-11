Dezenas de fuzileiros hospitalizados nos EUA devido a surto de E. Coli

As autoridades estão a investigar a fonte do surto, ocorrido na Califórnia.

Por Lusa | 02:35

Sessenta e nove recrutas do corpo de fuzileiros do sul da Califórnia, nos Estados Unidos, foram hospitalizados devido à aparente exposição à bactéria E. coli, informou na sexta-feira a Marinha.



Entre os que recebiam tratamento médico na sexta-feira figuram 14 novos casos detetados entre os 5.500 recrutas de Camp Pendleton e do ponto de recrutamento de San Diego.



Segundo a Marinha, nove desenvolveram complicações, como síndrome hemolítica-urémica, uma patologia que pode causar anemia e danos nos rins.



As autoridades estão a investigar a fonte do surto, indicou a agência de notícias norte-americana Associated Press (AP).



No total, aproximadamente 300 fuzileiros foram afetados pelo surto de uma semana do vírus da E.coli, que provoca infeções intestinais e diarreias hemorrágicas que podem levar à morte.