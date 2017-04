Mais de 70 bombeiros combatem incêndio em hotel em Londres

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Mais de setenta bombeiros, apoiados por 10 viaturas, combateram um incêndio no hotel Ibis Styles, em Ealing, a oeste de Londres, no Reino Unido.As chamas deflagraram no topo do edifício, que ainda está em construção e não se encontra aberto ao público. De acordo com os meios de comunicação locais, não há registo de feridos.As autoridades investigam agora as causas do fogo, que foi extinto após uma hora de ação dos bombeiros.