Mais de 80 falsas-orcas morrem na costa da Flórida

A pod of 95 false killer whales have stranded on the Gulf Coast of Everglades National Park, just north of Highland Beach. pic.twitter.com/2B5GmZeCnX — Everglades Natl Park (@EvergladesNPS) 16 de janeiro de 2017

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

Mais de 80 golfinhos conhecidos como falsas-orcas morreram na costa sudoeste da Flórida, nos Estados Unidos, depois de terem ficado presos em águas pouco profundas, anunciaram as autoridades norte-americanas.Um grupo de 95 golfinhos, que são de cor preta e se assemelham a orcas, mas sem as marcas brancas, ficaram presos na costa do Golfo ao largo do parque nacional de Everglades, divulgou o parque, na rede social Twitter.Fotografias nas redes sociais mostram dezenas destes golfinhos, alguns em grupos de quatro ou cinco, a poucos metros da praia de areia."Infelizmente, já foi confirmada a morte de 81 golfinhos", disse o parque nacional Everglades, que acrescentou que as operações de resgate dos animais estavam a decorrer.Segundo as autoridades, 72 golfinhos morreram, mas os socorristas tiveram de abater outros nove, que estavam demasiado doentes para sobreviver.As falsas-orcas podem ser encontradas em grandes grupos, com mais de 100 animais, em águas mornas em todo o mundo.São bastante mais pequenas e menos agressivas do que as suas parentes distantes, as orcas.A comunidade científica continua a debater por que motivo ocorre este fenómeno.