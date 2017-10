Mais de cem detidos por partilharem pornografia infantil

Mega-operação envolveu várias forças policiais.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 20:53

Mais de 100 pessoas foram presas esta sexta-feira no Brasil por compartilharem imagens de pornografia infantil, no âmbito de uma mega-operação que envolve várias forças policiais brasileiras e agentes norte-americanos de combate à pedofilia. Até às 16h30 do horário brasileiro de Verão, (19h30 em Lisboa), 108 pessoas já tinham sido presas, mas a operação continuava.

Ao todo, participaram na ação 1100 agentes da Polícia Civil (Judiciária), de 24 dos 27 estados brasileiros, reforçados por agentes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, ligada ao Ministério da Justiça, e promotores do Ministério Público. Também participaram na operação agentes especiais dos Estados Unidos que, ao longo de seis meses, monitorizaram suspeitos de pedofilia e passaram os dados às autoridades brasileiras.

Curiosamente, quando a operação foi planeada, só foram pedidos à justiça mandados de busca e apreensão, não estando prevista a prisão de ninguém, mas sim apenas a apreensão de material de pedofilia. No entanto, nas ações de busca e apreensão as polícias de pelo menos cinco estados acabaram por prender mais de 100 suspeitos em flagrante, que partilhavam material pornográfico envolvendo menores.

Entre os presos há pessoas de todas as idades, homens e mulheres, das mais variadas profissões e classes sociais. Desde jovens estudantes a vários idosos, nomeadamente um polícia reformado, de 76 anos, preso no interior do estado de São Paulo com farto material de pedofilia.