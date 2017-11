Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de uma dezena de crianças e uma grávida entre mortos noTexas

Tiroteio indiscriminado dentro da igreja foi realizado por Devin Kelley, que a tiro matou 26 pessoas inocentes e feriu cerca de 20.

Por Lusa | 01:04

Mais de uma dezena de crianças e uma grávida integram a lista das 26 vítimas mortais da maior matança na história do Estado do Texas, perpetrada domingo no templo na Primeira Igreja Batista na localidade de Sutherland Springs.



Apesar de não existir uma lista oficial com os nomes das vítimas de Devin Kelley, o autor da matança, familiares e amigos confirmaram vários meios de comunicação locais o desaparecimento dos seus próximos nesta violenta ocorrência.



Annabelle Pomeroy, uma adolescente de 14 anos e filha do pastor da paróquia atacada, Frank Pomeroy, foi a primeira vítima do ataque confirmada pelo próprio pai, que se encontrava com a esposa em viagem no vizinho Estado do Oklahoma.



O tiroteio indiscriminado dentro da igreja foi realizado por Devin Kelley, um jovem branco, de 26 anos, que a tiro 26 pessoas inocentes e feriu cerca de 20, das quais 10 estão hospitalizadas em estado crítico.



Uma família perdeu oito elementos.



As idades dos assassinados vão de 17 meses a 77 anos.