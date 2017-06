Manecas dos Santos detido em Bissau

Manecas dos Santos encontrava-se internado numa clínica de Bissau de onde foi levado às 5h00 da madrugada desta segunda-feira, encontrando-se detido nos calabouços da 2.ª esquadra. Foi ainda emitido um mandado de captura em nome do jornalista Aly Silva, que está em parte incerta.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O comandante guineense Manecas dos Santos foi detido em Bissau acusado de ter incentivado um golpe de estado contra as autoridades locais.O político, ex-titular de várias pastas de ministro desde a independência, motivou a ira do actual Governo a partir do momento em que concedeu uma entrevista ao ‘Expresso’, por altura do 25 de abril.Na entrevista, Manecas dos Santos alertou para a possibilidade da instabilidade política que reina na Guiné Bissau poder dar origem a um golpe de estado, tendo em conta o historial do país nesta matéria.