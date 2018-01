Manifestação acaba em pancadaria no aeroporto de Hannover

Imagens mostram confusão que envolveu cerca de 180 pessoas.

17:57

A confusão foi filmada e, nas imagens, é possível ver muitas pessoas em confronto físico, usando bandeiras como armas e distribuindo socos e pontapés entre si, enquanto diversos passageiros fugiam do local.



As autoridades tiveram de usar gás pimenta para terminar com os confrontos que, alegadamente, envolveram protestantes e passageiros turcos.



Cerca de 20 veículos de emergência estiveram no local, de acordo com a imprensa alemã, que não avança se a polícia chegou a fazer quaisquer detenções.



Recorde-se que o governo turco decidiu lançar uma ofensiva militar com o intuito de criar uma zona de segurança de cerca de 30 quilómetros à volta das suas fronteiras. Segundo garante o presidente turco Erdogan, a ação deverá atingir principalmente as milícias que atuam nas regiões fronteiriças da Síria, controladas pelos curdos.



A decisão tem sido alvo de críticas.





Uma manifestação contra as ações militares da Turquia na Síria terminou em confusão no aeroporto de Hannover, esta segunda-feira.Segundo avança a polícia alemã, cerca de 180 pessoas envolveram-se em confrontos num dos terminais do aeroporto, junto ao balcão de check-in da Turkish Airlines.