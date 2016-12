Manifestação em Tunes contra regresso de 'jihadistas' à Tunísia

Centenas de pessoas manifestaram-se hoje junto ao parlamento de Tunes para protestar contra o regresso de 'jihadistas' tunisinos que abandonam a Síria, o Iraque e a Líbia, noticiou a agência Efe.



Os manifestantes exibiam bandeiras nacionais e cartazes com frases contra o terrorismo.



O ministro do Interior, Hedi Majdoud, que anunciou na sexta-feira o regresso de 800 'jihadistas' de cenários de conflito, afirmou que o seu ministério dispõe de todos os dados necessários sobre os que estão envolvidos no terreno.









Na sexta-feira chegou a Tunes, depois de ter sido extraditado, o 'jihadista' Moez Fazzani, alegadamente envolvido em atentados terroristas, como o ataque ao Museu do Bardo, que provocou a morte de dezenas de turistas no ano passado.



Fazzani foi entregue pelas autoridades sudanesas, de acordo com um porta-voz judicial.



Depois de os atentados de Nice e de Berlim terem sido perpetrados por indivíduos de nacionalidade tunisina, tem havido um amplo debate sobre a necessidade de aplicar a lei antiterrorista.Na sexta-feira chegou a Tunes, depois de ter sido extraditado, o 'jihadista' Moez Fazzani, alegadamente envolvido em atentados terroristas, como o ataque ao Museu do Bardo, que provocou a morte de dezenas de turistas no ano passado.Fazzani foi entregue pelas autoridades sudanesas, de acordo com um porta-voz judicial.

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7%

33.3%

33.3%

Muito satisfeito