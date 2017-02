Manifestantes em Hong Kong protestam contra medida anti-imigração de Trump

"Se isto continuar, a divisão entre religiões, etnias e nacionalidades será cada vez maior", acrescentou.



A ordem executiva assinada na sexta-feira por Donald Trump afeta as pessoas com nacionalidade ou dupla nacionalidade do Irão, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen.



Os cidadãos destes sete países não estão autorizados a entrar nos Estados Unidos nos próximos três meses.



Manifestantes em Hong Kong protestaram esta quarta-feira contra o decreto controverso do Presidente norte-americano, Donald Trump, que suspendeu a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países de maioria muçulmana.Cerca de duas dezenas de pessoas ligadas a vários grupos políticos, incluindo a Liga dos Sociais Democratas (LSD) e a International Migrant Alliance, seguiram a pé até ao consulado dos Estados Unidos no centro de Hong Kong, segundo a Rádio e televisão Pública de Hong Kong (RTHK).Munidos com cartazes com mensagens como "Uma desgraça para a humanidade [A Disgrace to Humanity]" e " "Fazer novamente a América odiar" [Make America Hate Again], os manifestantes disseram que a proibição "não traz nenhum bem à humanidade".