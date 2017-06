Manifestantes invadem serviço de administração local devido a incêndio de Londres

"Exigimos justiça", "Que vergonha", gritavam os manifestantes, alguns dos quais tinham cartazes com a frase: "Justiça para Grenfell".Várias centenas de pessoas estavam também concentradas diante do edifício, mostrando aos 'media' cartazes com imagens das pessoas ainda desaparecidas.Os serviços de emergência falam de "dezenas" de desaparecidos no incêndio na torre Grenfell, com 24 andares, 120 apartamentos e entre 400 e 600 moradores.Desde o incêndio, na madrugada de quarta-feira, numerosas pessoas têm criticado severamente a gestão do edifício, considerada negligente, considerando muitos que se devia ao facto de se tratar de alojamento social. Os seus alertas contra o perigo de incêndio foram ignorados durante anos.Especialistas questionaram o revestimento do edifício, colocado em 2015, pois continha polietileno, o que poderia explicar a rapidez com que se propagou o fogo.Segundo o jornal Times, a utilização daquele tipo de revestimento é proibida nos Estados Unidos para os edifícios com mais de 12 metros de altura.