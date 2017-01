Manifestantes no México 'construíram' um muro para Trump

Enquanto as mulheres em todo o mundo saíram às ruas para condenar o presidente Donald Trump, os mexicanos colocaram seu próprio carimbo pessoal em protestos. Manifestantes na Cidade do México usaram caixotes para construir um muro improvisado fora da embaixada dos EUA para protestar contra os planos do empresário bilionário de construir um muro de fronteira.

"Não estamos de acordo com a construção deste muro. Não vamos parar esta luta. O governo do México vai reagir", disse um dos manifestantes à imprensa internacional.Durante a sua campanha eleitoral, Donald Trump referiu-se várias vezes ao povo mexicano como 'assassinos' e 'violadores'.Uma sondagem recente provou que mais de 75% dos habitantes do México não gosta do novo presidente dos EUA.