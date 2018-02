Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manto branco de neve cobre a cidade de Roma

Há seis anos que a capital italiana não acordava coberta de neve.

Por Catarina Figueiredo | 08:57

Roma acordou coberta por um manto branco de neve, esta segunda-feira. A capital italiana foi uma de algumas regiões afetadas no país pelo fenómeno meteorológico, com origem na Sibéria, "the Beast from the East", e que está a provocar neve e baixas temperaturas em alguns países da Europa.



O intenso nevão está a embelezar alguns dos monumentos turísticos mais icónicos da cidade, como o Coliseu, o Fórum Romano e a Fontana de Trevi. A praça de São Pedro, no Vaticano, é um dos locais que mais atenção está a despertar aos turistas, que ao contrário dos habitantes, parecem satisfeitos com o fenómeno e aproveitam para tirar as típicas fotografias, desta vez com um acrescento de vários centímetros de neve.



Contudo, este fenómeno está a provocar constrangimentos no normal funcionamento da cidade. Há registo de várias escolas encerradas, comboios atrasados ou cancelados e de estradas cortadas.



Os bombeiros também não tiveram mãos a medir durante esta madrugada de segunda-feira. O mau tempo provocou a queda de algumas árvores e acidentes rodoviários. O governo de Itália recomenda que se façam o "mínimo de viagens indispensáveis" pelas estradas de Roma, muitas delas obstruídas.



Para os romanos, a última memória que tinham de neve remonta há seis anos atrás. Em fevereiro de 2012, tal como hoje, a cidade acordou coberta de branco, num dia que tinha tudo para ser "normal" e deixou de o ser.