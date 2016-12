Marcelo condena "bárbaro ataque" em Berlim

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, escreveu esta segunda-feira ao seu homólogo alemão, Joachim Gauck, a condenar o "bárbaro ataque", num mercado de Natal, em Berlim, que provocou nove mortos, e transmitiu-lhe solidariedade e pesar.

"Foi com profundo pesar que tomei conhecimento do ataque com um camião que ocorreu hoje, ainda há pouco, em pleno mercado de Natal, em Berlim, provocando vítimas mortais e inúmeros feridos. Condeno, de forma veemente, este bárbaro ataque", afirmou o chefe de Estado português.

Na mensagem dirigida a Joachim Gauck, divulgada na página da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou: "Neste momento difícil, quero transmitir-lhe, senhor Presidente, em meu nome e em nome do povo português, toda a solidariedade para com o povo alemão e, de modo particular, para com as famílias das vítimas a quem dirigimos, através de vossa excelência, os sentimentos do nosso sentido pesar".



