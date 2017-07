Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo elogia "a visão" de Peña Nieto e convida-o a visitar Portugal

PR referiu que os empresários portugueses têm investido "em setores muito diversos" no México,.

Por Lusa | 17.07.17

O chefe de Estado português elogiou esta segunda-feira na Cidade do México "a visão" e "a determinação" do Presidente mexicano, considerando que a história lhe fará justiça, e convidou-o a visitar novamente Portugal.



Numa intervenção no Palácio Nacional, onde foi recebido por Enrique Peña Nieto, Marcelo Rebelo de Sousa disse que os "laços de colaboração e de amizade" entre Portugal e México "conheceram um salto qualitativo devido à pessoa e à obra" do Presidente do México "e da sua administração".



"E, por isso, saúdo também a sua visão, a sua determinação, a sua capacidade de construir no plano das relações bilaterais, como no plano multilateral", acrescentou.



Mais à frente, o Presidente português referiu que os empresários portugueses têm investido "em setores muito diversos" no México, "que têm conhecido um progresso nos últimos quatro anos".



A este propósito, voltou a elogiar Peña Nieto, declarando: "Esse progresso é inseparável do papel de vossa excelência e da sua administração. É uma justiça que tem de ser feita. E a história fará essa justiça. Quando se olhar para as relações, não apenas entre Portugal e o México, mas entre a União Europeia e o México".



"Quando se olhar para a diversificação como objetivo da política comercial e financeira mexicana, vossa excelência e a sua administração serão vistos como tendo um papel essencial nestes últimos anos", completou.



Marcelo Rebelo de Sousa salientou a importância das relações humanas para os relacionamentos entre Estados, defendendo que são "inseparáveis".



"A política, como a economia, como a sociedade, dependem de homens e mulheres concretos, de e carne e osso, não são abstrações. E são essas pessoas que fazem avançar a economia, as finanças, a sociedade, a cultura e a política", prosseguiu.



No final da sua intervenção, o Presidente da República manifestou-se convicto de que as relações entre Portugal e o México "vão continuar a avançar", e revelou que convidou o Presidente mexicano "a visitar, uma vez mais, Portugal, porque nunca é de mais visitar-se os amigos".



Peña Nieto, que esteve em Portugal em visita de Estado em 2014, agradeceu as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa.