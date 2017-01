'Marchas das Mulheres' contra Trump encheram ruas dos EUA

A multidão era compacta em alguns pontos do circuito previsto, como ao longo de uma dezena de quarteirões e cerca de 1,5 quilómetros da Independence Avenue, impossível de atravessar, segundo a AFP no local.Milhares de pessoas que não conseguiram entrar nessa avenida marchavam pela vizinha National Mall, o largo do centro da cidade onde na véspera uma multidão de apoiantes de Donald Trump assistiu à sua tomada de posse como 45.º Presidente dos Estados Unidos.Outras marchas semelhantes decorreram em Boston, Nova Iorque e Denver.Em Chicago, a marcha transformou-se em concentração devido à grande afluência, indicou a polícia, e reuniu cerca de 150.000 pessoas, segundo o jornal Chicago Tribune.