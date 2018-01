Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Março é mês terrível para Lula da Silva

Ex-presidente brasileiro enfrenta novo julgamento por corrupção e decisão de recurso que pode ditar a sua prisão imediata.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 08:20

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva, que na semana passada sofreu um duro golpe ao ver a sua pena por corrupção agravada para 12 anos e um mês, enfrenta nos próximos meses uma série de processos que poderão deixá-lo numa posição ainda mais delicada ou, até, levá-lo à cadeia.



Sérgio Moro, o temido juiz que lidera a Operação Lava Jato e que condenou Lula em julho, tem nas suas mãos outro processo contra o ex-presidente cuja sentença deve divulgar até final de março. Nesta ação, que está na fase final, Lula é acusado de ter recebido como luvas da construtora Odebrecht um valioso terreno para a construção do Instituto Lula e um apartamento de luxo na cidade de São Bernardo do Campo.



A sentença de Moro, ao que tudo indica mais uma vez condenatória, deve ser conhecida na mesma altura em que o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, que quarta-feira aumentou a pena de Lula, julgará o recurso do antigo chefe de Estado contra esse agravamento da pena.



Se Lula, como tudo indica, perder mais esse recurso, a sua prisão será imediatamente decretada. Antes disso, a 20 de fevereiro, o ex-presidente vai ainda ser ouvido em Brasília por tráfico de influências num processo liderado pelo juiz Ricardo Leite, que na quinta-feira o impediu de deixar o Brasil e lhe confiscou o passaporte.