Maré Socialista chama à "abstenção ativa" contra a Assembleia Constituinte

"No meio de uma situação delicada, turbulenta e cheia de incerteza (...), o Presidente Nicolás Maduro realizou uma proposta de AC, que, devido ao inoportuno e aos sintomas de cerceamento da participação cidadã que evidenciou, só tem aumentado a conflituosidade social no país", explica a MS num comunicado.Segundo o documento, "o povo venezuelano é o único com poder para aceitar ou condenar a convocatória", sendo necessário "um referendo consultivo" para avançar ou não com a mesma."Mudar a Constituição não é uma obrigação que imponha um determinado grupo político. É um direito único e intransferível de todo o povo venezuelano", explica.Para os socialistas, ignorar o princípio fundamental da democracia de "uma pessoa um voto", mediante o estabelecimento de "um critério de proporcionalidade igualitário para todos os municípios do país, sem ter em conta as suas caraterísticas demográficas" tem gerado "que os municípios mais pequenos tenham a mesma quantidade de membros da constituinte, que aqueles habitados por milhões de pessoas"."Lamentavelmente, a proposta, com poderes plenipotenciários é uma medida autoritária disfarçada de democrática e maquilhada com um referendo aprovatório no final. Perante a imposição de políticas incorretas e a ausência de mecanismos democráticos que canalizem o enorme mal-estar popular, a única alternativa é apresentar as nossas propostas políticas nas ruas, de maneira pacífica e democrática", explica.Na Venezuela, as manifestações a favor e contra o Presidente Nicolás Maduro intensificaram-se desde 1 de abril último, depois de o Supremo Tribunal de Justiça divulgar duas sentenças que limitavam a imunidade parlamentar e em que aquele organismo assumia as funções do parlamento.Entre queixas sobre o aumento da repressão, os opositores manifestam-se ainda contra a convocatória a uma Assembleia Constituinte, feita a 1 de maio último pelo Presidente Nicolás Maduro.