Mariano Rajoy reage aos resultados das eleições na Catalunha às 13h00

Primeiro-ministro espanhol foi o grande derrotado da noite eleitoral de quinta-feira.

Por José Carlos Marques | 22.12.17

As eleições de quinta-feira foram ganhas pelo partido Cidadãos, de Inês Arrimadas, defensora da união com Espanha, mas faltam-lhe deputados para sustentar um governo regional. O campo dos que defendem a permanência em Espanha também não conseguiu evitar a maioria absoluta de deputados das três forças independentistas. A segunda força mais votada foi a lista liderada por Carles Puigdemont, que está em Bruxelas e sobre quem recai um mandado de detenção.

O primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy vai falar pela primeira vez sobre os resultados das eleições regionais na Catalunha esta sexta-feira, pelas 13h00, avança a agência Reuters, que cita o gabinete do governante.Mariano Rajoy foi o grande derrotado da noite eleitoral da Catalunha, ao perder em várias frentes. Primeiro, porque o seu partido, o PP, teve a pior votação entre os grandes partidos concorrente, não passando dos 4,2% e apenas três deputados eleitos. Depois, e mais grave, porque viu os partidos independentistas somarem um total de 70 deputados, o que lhes permite dispor de uma maioria absoluta no Parlamento.Rajoy, que invocou o artigo 155 da constituição para suspender a autonomia da Catalunha - após o referendo considerado ilegal de 1 de outubro e a declaração de independência decretada pelo Parlamento Catalão - deverá explicar o que vai fazer a seguir. Tendo sido ele a demitir o governo regional liderado por Carles Puigdemont e a convocar as eleições antecipadas, terá de decidir se vai reverter a suspensão da autonomia e a quem vai entregar a gestão política da região.