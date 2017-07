Marido de Isabel dos Santos condenado a um ano de prisão no Congo

Sindika Dokolo diz que o processo tem motivações políticas.

O genro do presidente angolano, José Eduardo dos Santos, revelou esta quinta-feira que um tribunal congolês o condenou - num julgamento que decorreu na sua ausência - a uma pena de um ano de prisão por fraude imobiliára, uma decisão que ameaça esfriar ainda mais as relações entre a República Democrática do Congo e Angola.

Sindika Dokolo, empresário e colecionador de arte de nacionalidade congolesa, é casado com Isabel dos Santos, a milionária filha do presidente de Angola. É também um duro crítico do presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila.



O empresário diz que a sentença conhecida na quarta-feira, proferida por um tribunal da capital de Kinshasa, é politicamente motivada.

"Esta condenação é tão grosseira. Parece que Kabila e a ANR (serviço de inteligência) já não estão sequer preocupados com as aparências", disse Dokolo à Reuters. O marido de Isabel dos Santos acrescenta que já havia sido absolvido no mesmo caso.

O principal rival político de Kabila, o ex-governador Moise Katumbi, também foi condenado por fraude imobiliária em junho passado, pouco depois de ter anunciado sua candidatura à presidência, desafiando Kabila.

Essa eleição foi originalmente programada para novembro passado, mas foi adiada indefinidamente, provocando violentos protestos de rua no ano passado, que mataram dezenas de pessoas.

O governo diz que os atrasos se devem à dificuldade de recensear milhões de eleitores. Os líderes da oposição acusam Kabila de não querer largar o poder.

Um porta-voz do governo do Congo disse à agência Reuters desconhecer condenação de Dokolo. As autoridades rejeitam as alegações de que o sistema de justiça do Congo esteja a perseguir os oponentes de Kabila.

Dokolo surgiu nos últimos meses como uma das vozes mais críticas de Kabila, especialmente no Twitter, após a recusa do presidente a renunciar quando o seu mandato constitucional expirou, em dezembro.

Após o veredicto de quarta-feira, Dokolo escreveu uma mensagem no Twitter, em francês: "Acabei de inaugurar uma fábrica de 400 milhões de dólare. Kabila condenou-me a um ano de prisão por um terreno".





Je viens d'inaugurer une usine de 400M $, JKabila me fait condamner à 1 an de prison pour une parcelle. Mr Kabila! Votre justice vous perdra — Sindika Dokolo (@sindika_dokolo) 12 de julho de 2017





O empresário também publicou uma foto de si mesmo ao lado do ministro angolano da Defesa, João Lourenco, candidato do partido no poder a substituir José Eduardo dos Santos na liderança do MPLA, numa eleição que decorre no próximo mês. Dokolo escreve que Lourenço tem "um profundo domínio do dossiê do DRC".





Échange fraternel avec le général João Lourenço, candidat du mpla à la présidentielle d'août. Une maîtrise profonde du dossier RDC pic.twitter.com/itZcJ3jE04 — Sindika Dokolo (@sindika_dokolo) 12 de julho de 2017





As relações entre o Congo e Angola, aliados de longa data, entraram em rutura no ano passado devido à crescente frustração angolana sobre a instabilidade política do Congo e uma insurreição no centro do Congo, que fez com que 30 mil refugiados tenha cruzado a fronteira desde agosto passado.

