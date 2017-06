Marido de Isabel II já saiu do hospital

O que achou desta notícia?







O duque de Edimburgo, marido da rainha Isabel II de Inglaterra, abandonou esta quinta-feira o hospital de Londres onde se encontrava internado desde terça-feira, "por precaução", devido a uma infeção, disse uma fonte do Palácio de Buckingham.O príncipe Filipe, 96 anos, não acompanhou a rainha Isabel II que discursou, quarta-feira, na abertura oficial do parlamento de Londres após as eleições legislativas que deram a vitória à candidata conservadora Theresa May.Segundo a residência oficial da família real britânica, o duque de Edimburgo foi internado na terça-feira, no Hospital Rei Eduardo VII, em Londres, por causa de uma infeção provocada por um "problema médico anterior".