Marido despe-se com abóboras para celebrar Halloween

Sexy ou engraçado?

19:31

Um norte-americano decidiu deixar-se fotografar pela mulher, que é fotógrafa, para uma sessão temática sobre o Halloween.

As abóboras fazem parte do cenário que foi escolhido a pensar no Outono e no Dia das Bruxas.

O resultado é bem divertido: para além do protagonista das fotos não ser o modelo padrão de sessões fotográficas, posou de uma forma descontraída para a mulher, Gayla.

A fotógrafa partilhou algumas das imagens nas redes sociais e estas rapidamente se tornaram virais nas redes sociais.