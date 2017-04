Marido e mulher descobrem que são gémeos em tratamento de fertilidade

Um casal desesperado por ter filhos decidiu submeter-se a um tratamento de fertilidade e acabaram por descobrir que, para além de serem marido e mulher, são também irmãos gémeos.



Enquanto o casal se submetia aos exames que antecedem os tratamentos, os médicos da clínica no estado de Mississipi, nos EUA, acharam estranho que o ADN dos dois fosse anormalmente semelhante. A princípio, foi colocada a hipótese de os dois poderem ser primos, teoria rapidamente refutada, devido à enorme parecença dos genes.



"Normalmente não verificamos se há algum grau de parentesco entre o casal, mas neste caso o assistente de laboratório ficou chocado quando viu semelhança dos perfis de ADN", revelou um dos médicos da unidade de saúde à imprensa norte-americana.



Os irmãos acabaram por descobrir que foram separados à nascença pelos pais biológicos que os enviaram para famílias adotivas diferentes, e desde então, só se cruzaram anos mais tarde, altura em que se viriam a apaixonar.



Devastado, o casal de irmãos gémeos pondera agora separar-se depois da descoberta.







