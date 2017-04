Marido traído corta mãos a mulher por vingança

O homem foi detido e a mulher levada ao hospital. Não há ainda indicação sobre o seu estado de saúde.

Um homem decepou as duas mãos à esposa com uma faca depois de achar que estava a ser traído, esta segunda-feira, no Brasil.De acordo com as autoridades o suspeito alegou que encontrou a mulher, de 31 anos, aos beijos com outro homem na própria casa. Confessou que decidiu vingar-se cortando os pulsos da mulher com a intenção de a matar.O polícia Adil Pinheiro de Paulo, segundo o site G1, afirmou que as acusações do suspeito não são verdadeiras visto que o suposto amante já foi investigado mas ninguém foi encontrado.