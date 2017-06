Marine Le Pen eleita deputada pela primeira vez

A líder da extrema-direita advertiu Macron que, apesar da sua maioria absoluta no parlamento, as suas "ideias são minoritárias no país" e "os franceses não as apoiarão".



"Estaremos aqui, amanhã mais fortes do que hoje, para defender a França e propor à nação um projeto de futuro", disse.



O partido do Presidente francês, Emmanuel Macron, terá obtido hoje a maioria absoluta, entre 355 e 425 assentos, num total de 577, segundo as sondagens à boca da urna.



A abstenção atinge mais de 56%, um recorde para uma segunda volta das legislativas.



O partido de direita Os Republicanos terá obtido 97 a 130 lugares e o Partido Socialista entre 27 e 49, enquanto a extrema-direita garantiu a eleição de quatro a oito deputados e a esquerda radical (França Insubmissa e Partido Comunista) um total de 10 a 30 assentos.



"Combateremos com todas as nossas forças os projetos do Governo ditados por Bruxelas", afirmou Marine Le Pen, até agora deputada ao Parlamento Europeu, que apontou como principais cavalos de batalha a subida de impostos, a política migratória e os tratados internacionais de livre comércio.A líder da extrema-direita advertiu Macron que, apesar da sua maioria absoluta no parlamento, as suas "ideias são minoritárias no país" e "os franceses não as apoiarão"."Estaremos aqui, amanhã mais fortes do que hoje, para defender a França e propor à nação um projeto de futuro", disse.O partido do Presidente francês, Emmanuel Macron, terá obtido hoje a maioria absoluta, entre 355 e 425 assentos, num total de 577, segundo as sondagens à boca da urna.A abstenção atinge mais de 56%, um recorde para uma segunda volta das legislativas.O partido de direita Os Republicanos terá obtido 97 a 130 lugares e o Partido Socialista entre 27 e 49, enquanto a extrema-direita garantiu a eleição de quatro a oito deputados e a esquerda radical (França Insubmissa e Partido Comunista) um total de 10 a 30 assentos.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A líder da extrema-direita em França, Marine Le Pen, hoje eleita deputada pela primeira vez, afirmou que a Frente Nacional "é a única força de resistência" no parlamento francês e prometeu combater as políticas "ditadas por Bruxelas"."Face a este bloco que representa os interesses da oligarquia, nós somos a única força de resistência à dissolução do modelo francês", afirmou hoje à noite a responsável da Frente Nacional (FN), após comentar que os outros partidos "já mostraram a sua disposição para trabalhar" com o partido vencedor, A República em Marcha! (REM), do Presidente, Emmanuel Macron.De acordo com as projeções, o partido de Le Pen poderá obter até nove lugares na Assembleia Nacional francesa, tornando-se a quinta força num parlamento em que o REM terá alcançado uma ampla maioria absoluta.