Marinha russa lança mísseis contra Daesh na Síria

A Rússia é um dos principais apoiantes do presidente sírio, Bashar al-Assad, mantendo, sobretudo, o envolvimento nos bombardeamentos aéreos desde 2015.

Navios de guerra russos no Mediterrâneo dispararam mísseis de cruzeiro contra posições do grupo extremista Daesh na Síria, disse esta sexta-feira o ministro da Defesa do governo de Moscovo.De acordo com um comunicado do ministro da Defesa russo, duas fragatas e um submarino lançaram seis mísseis contra instalações do Daesh na província síria de Hama, tendo destruído postos de comando e depósitos de armamento.Moscovo não precisou a data do ataque com mísseis revelado pelo ministro, mas a participação direta da Marinha de Guerra da Rússia no Mediterrâneo já se verificou no passado, com o disparo de mísseis de cruzeiro.