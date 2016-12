Marrocos continua sem Governo

Akhannouch, um dos homens mais ricos de África, eleito depois das legislativas para a presidência do RNI, um partido liberal composto por personalidades e tecnocratas.



O rei de Marrocos transmitiu no sábado a Benkirane, através de dois conselheiros, "a vontade" de "ver o novo Governo formado no mais curto prazo possível".



Benkirane, que presidiu ao Governo cessante, terá de negociar com pelo menos mais dois partidos com assento parlamentar, já que os 125 deputados que o PJD conseguiu nas eleições legislativas não são suficientes para garantir a maioria absoluta num parlamento de 395 lugares.



Uma ronda de negociações para a formação dum Governo em Marrocos realizou-se esta segunda-feira, mais de dois meses depois das eleições, e outra está prevista para os próximos dias, segundo o líder do partido islamita, vencedor do escrutínio.Abdelilah Benkirane, secretário-geral do Partido da Justiça e do Desenvolvimento (PJD, islamita), indigitado pelo rei Mohamed VI a 8 de outubro, disse à agência France-Presse que se reuniu hoje em Rabat com o presidente da União Nacional de Independentes (RNI, liberal), Aziz Akhannouch, com quem acordou voltar a reunir-se nos próximos dias."O chefe do Governo quer acelerar o ritmo das consultas e nós estamos dispostos a fazê-lo juntos. Houve um amplo acordo sobre vários pontos", disse o líder dos liberais à saída da reunião, a terceira desde a vitória dos islamitas nas eleições de 07 de outubro.