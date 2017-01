Marrocos evita atentado do Daesh

O Ministério do Interior de Marrocos anunciou esta sexta-feira que neutralizou um ataque terrorista que membros do Daesh se preparavam para levar a cabo no país.

Fonte ministerial, citada pela agência Xinhua, disse que a célula do Daesh foi desmantelada na cidade costeira de El Jadida, localizada a de 190 km ao sul da capital, Rabat. Além de El Jadida esta operação realizaou-se ainda em Settat, Sale, Meknes e Taza

Segundo a mesma fonte, o cérebro da célula planeava ataques seguindo ordens do topo da hierarquia do Daesh. As autoridades recusaram fornecer detalhes desta operação, mas a imprensa marroquina mostrou imagens de armasm equipamentos de telecomunicações e substâncias químicas suspeitos que indicavam os preparativos de um ataque.

Marrocos tem sido alvo de vários atentados. Em 2011 um ataque na cidade turística de Marraquexe causou 15 mortos e as secretas marroquinas têm repetidamente identificado uma intensa atividade do Daesh no país.







O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito