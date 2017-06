Martin Schulz ataca frontalmente Merkel a três meses das legislativas

No entanto, a recuperação de Merkel foi rápida, com o seu campo a vencer de seguida três eleições regionais, e com a última sondagem, este domingo divulgada, a fornecer uma vantagem de 15 pontos à chanceler face ao líder do SPD (39% contra 24%).



O líder do parceiro menor da "grande coligação" que governa a Alemanha liderada pela CDU de Merkel, acusou a sua opositora às legislativas de "impedir de forma sistemática os debates sobre o futuro do país", definindo essa atitude de "ataque contra a democracia".



Num longo discurso de 80 minutos, Martin Schulz detalhou o seu programa legislativo, centrado no tema da "justiça social" e que seu partido aprovou este domingo por unanimidade.



Foram prometidas uma redução dos impostos para a classe média e camadas populares, e maior pressão fiscal para os mais ricos, para além de ensino gratuito.



O líder do SPD também se comprometeu, caso seja eleito, a legalizar o casamento homossexual, um tema evitado pelos conservadores, e considerou a medida uma condição para eventuais acordos de coligação.



Numa referência à arena internacional, disse que o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tem de regressar ao "caminho da democracia" e libertar os jornalistas e opositores que permanecem na prisão.



Schulz também criticou o Presidente dos EUA, Donald Trump, que "não é de confiança", e assegurou que com um governo social-democrata, Berlim não vai atribuir 2% do seu PIB às despesas militares, como exige Washington, porque "não é razoável" e porque a Alemanha não pretende afirmar-se como "o maior exército da Europa".



O social-democrata alemão Martin Schulz passou este domingo à ofensiva, a três meses das eleições legislativas, ao acusar Angela Merkel de "arrogância" e de sabotar a "democracia", quando as sondagens apontam para uma larga vantagem da chanceler da Alemanha.No decurso do congresso extraordinário do Partido Social-democrata (SPD) em Dortmund, no coração do Ruhr industrial, o antigo presidente do parlamento europeu esforçou-se por relançar a sua campanha eleitoral e decidiu alterar o seu discurso face à chanceler conservadora.Schulz atacou a "arrogância do poder" numa referência direta a Angela Merkel, da União Cristã Democrata (CDU), à frente do executivo alemão desde 2005 e que se apresenta a um quarto mandato consecutivo podendo entrar na história em termos de longevidade no poder.