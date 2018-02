Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Martin Schulz vai abandonar a presidência do SPD na Alemanha

Partido fez aliança com Angela Merkel para governo de coligação.

18:07

Martin Schulz anunciou esta quarta-feira que vai abandonar a presidência do Partido Social Democrata (SPD) na Alemanha.



O partido anunciou hoje ter chegado a acordo para uma aliança com Angela Merkel, de modo a formarem um governo de coligação no país. Schulz vai ser ministro dos Negócios Estrangeiros.



"Vou lutar pela renovação da União Europeia", referiu, citado pela agência Reuters.



Andrea Nahles, até agora líder da bancada parlamentar do SPD, vai substituir Schulz na liderança do partido.





em atualização