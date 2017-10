Marilyn Manson ferido por ‘arma’ durante atuação

Pistola gigante do cenário esmagou o polémico cantor, que está internado.

01.10.17

O cantor Marilyn Manson está internado depois de ter sido esmagado por uma pistola gigante, adereço de palco, durante uma atuação em Manhattan, nos Estados Unidos.

O artista estava a cantar Sweet Dreams (Are Made of This) quando as duas armas cruzadas que compunham o cenário caíram em cima de Manson, tendo uma delas esmagado o músico. O cantor foi imediatamente assistido e os serviços de emergência acabaram por levar Marilyn Manson para fora do palco numa maca. O concerto, que decorria há cerca de uma hora e meia, foi cancelado.

Manson foi levado para um hospital local, onde se encontra internado.

Testemunhas contam que, assim que o acidente aconteceu, todas as luzes se apagaram e a música terminou. Foi depois pedido aos fãs de Manson que abandonassem o recinto.

Os representantes do cantor confirmaram que "Manson sofreu uma lesão no final de uma atuação incrível em Nova Iorque", mas recusaram comentar o estado de saúde do músico.

Já uma jornalista local assegura que Manson ficou com um ferimento na perna mas que "está fora de perigo".