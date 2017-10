Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Masturba-se no elétrico e é preso

Testemunhas contam que o homem ejaculou para cima do braço de uma mulher.

04.10.17

Um homem foi preso, esta terça-feira, depois de se masturbar para cima do braço de uma mulher num elétrico, no Rio de Janeiro, no Brasil. Os restantes passageiros aperceberam-se do que se estava a passar e agrediram o homem, que tentava fugir do transporte.



De acordo com o jornal Globo, o indivíduo acabou por ser detido. Só durante este ano, as autoridades já registado 11 queixas de assédio sexual dentro do elétrico. Desde 2006, foram apresentados 62 casos e cinco homens acabaram detidos, culpados de terem cometido os crimes de assédio sexual.



Segundo o jornal Estadão, os responsáveis da empresa de transportes lamentaram os incidentes e lembraram que, nos horários de maior afluência, o elétrico é destinado exclusivamente às mulheres.



A justiça brasileira prevê que em casos de assédio sexual, o indivíduo poderá ter de cumprir uma pena de prisão que pode chegar a seis anos.



Tanto a identidade do detido como o da vítima não foram divulgados.