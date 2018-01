Mata a mulher e envolve-se em acidente de carro ao fugir

Vítima já tinha denunciado o homem por agressões verbais.

Uma mulher venezuelana foi encontrada morta em casa, esta sexta-feira à noite, vítima de esfaqueamento por parte do ex-marido, com quem continuava a viver. O episódio ocorreu no município de Los Realejos, em Tenerife, Espanha. O alerta foi dado pelos vizinhos que ouviram vários gritos provenientes da habitação.

Esteban, o antigo companheiro da mulher, é o principal suspeito pelo crime. Após a morte de Jennifer, o homem de 68 anos fugiu de casa e acabou envolvido num acidente rodoviário devido à velocidade a que conduzia, encontrando-se internado em estado grave no Hospital Universitário das Canárias.

No dia 8 deste mês, a vítima denunciou o homem devido a agressões verbais, mas a queixa, que não foi considerada importante, foi arquivada.



Dois dias antes do crime, a Polícia Nacional ligou a Jennifer para confirmar que esta se encontrava em segurança e a mulher garantiu que estava tudo bem em casa.

O Governo das Canárias já condenou o ato praticado pelo homem. José Miguel Barragán, conselheiro da justiça e igualdade, já expressou o seu apoio e emitiu as suas condolências aos familiares e amigos da vítima.