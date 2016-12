Mata atriz e foge com corpo dentro de carro

A atriz norte-americana Tricia McCauley, de 46 anos, foi estrangulada e morta dentro do seu próprio carro, em Washington, nos EUA. O suspeito foi apanhado pelas autoridades a conduzir o carro de Tricia com o corpo dentro do veículo.

De acordo com o Washington Post, o suspeito chama-se Adrian Johnson, tem 29 anos e, alegadamente, não conhecia a atriz.

Tricia estava desaparecida desde o natal. Os amigos alertaram as autoridades do desaparecimento da atriz depois desta ter faltado a um jantar e a uma viagem. Na terça-feira, a polícia encontrou o corpo com marcas de agressões.

Tricia McCauley participou em The Paper Girl e em Never Dream: The Beginning.

