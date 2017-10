Mata cão do vizinho com arco e flecha

Imagens chocantes captadas por câmaras de videovigilância.

Um homem foi filmado por câmaras de videovigilância a matar o cão do vizinho com recurso a um arco e flechas em Fuzhou, na China.

As imagens chocantes mostram o homem a atingir o animal, arrancando a flecha em seguida e atingido o cão mais uma vez. Em seguida, o homem levou o cadáver do cão e deitou-o num caixote do lixo.

O dono do cão, procurou o caniche durante vários dias antes de recorrer às câmaras de videovigilância do bairro. O que viu deixou-o chocado. Acabou por encontrar o cadáver do seu cão onde o vizinho o tinha deixado.

Inicialmente o homem não percebeu que o responsável era seu vizinho, tendo sido informado desse facto pelas autoridades, após ter feito queixa.

Não foi para já revelado o motivo que levou o homem a matar o cão. A polícia abriu uma investigação mas adiantou que, no máximo, o responsável será multado. O dono do cão pedia que o vizinho fosse acusado de posse ilegal de arma mas foi informado que arco e flecha não constam da lista de armas que necessitam de regulamentação.