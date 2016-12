Mata colega de cela e come-lhe parte da cara

"Não precisam de se preocupar com o que aconteceu aqui porque ele era detestável", disse aos guardas na manhã seguinte ao crime.





Marko Jovanovic, de 27 anos, está a ser acusado de ter matado o seu colega de cela e lhe ter comido parte da cara. O crime, conta o jornal britânico Metro, terá ocorrido porque o atacante "não gostava do gosto musical" de Ramiz Sariz.Jovanovic, que está preso desde 2010 por ter assassinado a ex-namorada e o novo companheiro, auto-intitula-se de "Hannibal sérvio". Assassinou o colega com uma lâmina e, em seguida, ter-lhe-á comido parte das bochechas.Após o ataque, Marko escreveu o nome de uma cantora folk sérvia com o sangue do colega de cela numa das paredes.