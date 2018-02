Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata e esconde corpos em vasos

Assassino em série matou pelo menos 5 homossexuais.

Por Ricardo Ramos | 01:30

A polícia de Toronto, no Canadá, prendeu um assassino em série que matou pelos menos cinco homossexuais, esquartejou os corpos e escondeu-os em vasos de plantas. As autoridades admitem que pode ter feito mais vítimas.



Há vários anos que a comunidade gay de Toronto alertava as autoridades para uma série de misteriosos desaparecimentos que remontam, pelo menos, a 2010. Só agora, no entanto, é que a polícia conseguiu apanhar Bruce McArthur, de 66 anos, que já estava sob vigilância e foi detido em flagrante quando tinha mais uma potencial vítima amarrada à cama.



O assassino, que trabalhava como jardineiro, esquartejava os corpos das vítimas e escondia os restos mortais no fundo de vasos de grande porte que deixava nos jardins dos clientes. As autoridades estão a fazer buscas em mais de 30 locais e admitem que o número de vítimas poderá aumentar. Para já, foi acusado de cinco mortes.