Mata enteada de dois anos por estar irritado com choro

O homem poderá ser condenado a uma pena de até 30 anos de prisão por crime de homicídio qualificado.



A mãe da criança não estava em casa quando se deu o crime.



Disse ter dado três socos à bebé.O homem poderá ser condenado a uma pena de até 30 anos de prisão por crime de homicídio qualificado.A mãe da criança não estava em casa quando se deu o crime.

Um homem matou a enteada de dois anos por estar irritado com o choro da criança. O caso aconteceu no Rio de Janeiro, no Brasil, onde Carlos Sandro de Oliveira foi preso depois de confessar o crime.Katielen Camila não tinha marcas visíveis de agressões, mas o Instituto de Medicina Legal verificou várias lesões internas na menina.O padrasto acabou por confessar o crime e diz ter ficado descontrolado depois de ouvir Katielen chorar.