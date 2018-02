Mata família após ser excluída de igreja Jeová

Modelo, de 45 anos, matou os dois filhos adultos, o marido e o cão antes de acabar com a própria vida.

Os corpos de Lauren Stuart, do marido Daniel, de 47 anos, e dos filhos Steven e Bethany, de 27 e 24 anos, respetivamente, foram encontrados na casa da família em Michingan, Estados Unidos. Segundo as autoridades, a mulher terá cometido suicídio após disparar sobre os parentes e cão da família. Os amigos acreditam que o crime está relacionado com saída da igreja Jeová.

A família abandonou a igreja há cinco anos após Lauren revelar o desejo de inscrever os filhos numa universidade, algo que não foi visto com bons olhos na comunidade. Após a saída, a mulher tornou-se modelo fotográfico.

Segundo o jornal Daily Mail, fonte próxima das vítimas afirmou que a modelo foi proibida de contactar com amigos e familiares praticantes da religião.

Devido a este afastamento, Taylor, amiga de Lauren, disse ao jornal que a mulher "estava emocionalmente instável... sentia-se sozinha" e que acredita que a modelo tenha optado por matar também o marido, pois Daniel era uma preocupação constante devido às tendências depressivas.

As autoridades continuam a investigar o caso e agradecem toda a informação que a população local possa fornecer quanto à rotina das vítimas.